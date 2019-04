Salzburg: Flughafen wird für 5 Wochen gesperrt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Salzburg wird der Flughafen für 5 Wochen gesperrt.

Salzburg ist ein österreichisches Bundesland

und eine österreichische Stadt.

Der Flughafen wird von 24. April

bis 28. Mai 2019 gesperrt sein.

Grund dafür ist eine Pisten-Sanierung.

Beim Sanieren wird etwas erneuert,

moderner gemacht, umgebaut,

umgestaltet oder auf neue Bedürfnisse angepasst.

Die Piste am Flughafen ist die

Start- und Landebahn für Flugzeuge.

Es werden durch die Sanierung

ungefähr 1 600 Flüge entfallen.

An der Sanierungs-Arbeit sind

200 Bau-Arbeiter beteiligt.

Die Arbeiter arbeiten täglich im

Zeitraum von 6 Uhr bis 22 Uhr.

Während der Sanierung haben einige der

Mitarbeiter vom Flughafen Urlaub.

Die restlichen Arbeiter werden während

der Sanierung gebraucht.

„Im Gebäude machen wir Arbeiten,

die während des laufenden Flug-Betriebs

nur schwer möglich sind“, sagt

Flughafen-Sprecher Alexander Klaus.

Die Asphaltierungs-Arbeiten sollen

am 17. Mai 2019 abgeschlossen sein.

Asphalt ist die zähflüssige, graue Masse,

die als Bodenbelag für Straßen verwendet wird.

Danach wird am Fertigstellen der Piste gearbeitet.

Nach der Sanierung wird das erste Flugzeug

am 29. Mai 2019 in Salzburg landen.