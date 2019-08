„Rotes Kreuz“ bildet Rettungs-Sanitäter in Ruanda aus

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich dauert es durchschnittlich

9 Minuten, bis die Rettung kommt,

wenn sie zu einem Einsatzort gerufen wird.

In Ruanda dauert es oft 4 bis 5 Stunden,

bis ein Rettungswagen kommt.

Ruanda ist ein kleines Land in Ost-Afrika.

In Ruanda sind die Straßen oft

in einem schlechten Zustand.

Das ist ein Grund dafür,

warum die Rettung so lange braucht,

bis sie am Einsatzort ist.

Außerdem war das Personal im Rettungswagen

bis vor Kurzem gar nicht ausgebildet.

Deswegen bildet das „ Rote Kreuz“ in Ruanda

18 Personen zu Rettungs-Sanitätern aus.

Die Personen werden in einem Kurs

ausgebildet, der sehr ähnlich ist,

wie der Sanitäter-Kurs in Österreich.

Sanitäter sind oft die ersten Helfer

an einem Einsatzort.

Sie werden dafür ausgebildet,

schnell zu helfen.

Oft retten sie Leben.