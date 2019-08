Erste Sanitäter für Ruanda: Österreicher helfen bei Ausbildung

Neun Minuten – so lange dauert es im Schnitt in Österreich, bis die Rettung eintrifft. In Ruanda aber sind Wartezeiten von vier bis fünf Stunden keine Seltenheit. Die Fahrt über unbefestigte Straßen ist beschwerlich, zudem war das Personal an Bord der Rettungswägen bis vor Kurzem nicht geschult.

Dies soll sich nun ändern, denn mithilfe österreichischer Experten wird nun der erste Rettungsdienst des Landes aufgebaut: Erstmals in der Geschichte Ruandas wurden 18 Sanitäter ausgebildet – und zwar in einem Lehrgang, der der Sanitäterausbildung des Roten Kreuz in Österreich nachempfunden ist. Auch die steirische Rettungssanitäterin Rebecca Thomas war in Ruanda im Einsatz: Sie war im Juni und Juli in zwei Krankenhäusern in einer ländlichen Umgebung in den Ortschaften Kibilizi und Nyamata stationiert. Mit dem KURIER sprach die 26-Jährige über ihren Auslandseinsatz.