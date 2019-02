Rot-Weiß-Rot-Karte wird geändert

Link zum Original-KURIER-Artikel

Margarete Schramböck gab am 27. Februar bekannt,

dass die „Rot-Weiß-Rot-Karte“ in Österreich verändert wird.

Margarete Schramböck ist die Wirtschafts-Ministerin von Österreich.

Mit der Rot-Weiß-Rot-Karte können Menschen aus Nicht-EU-Ländern,

für eine bestimmte Zeit in Österreich leben und arbeiten.

Diese Karte wird für 24 Monate ausgestellt.

Mit den Änderungen möchte Schramböck, dass mehr Facharbeiter

nach Österreich kommen.

In Zukunft gibt es auch andere Regeln,

wie die Wohnung für Facharbeiter aussehen soll.

Es wird auch das Mindest-Einkommen gesenkt.

Außerdem kann man die Rot-Weiß-Rot-Karte in

Zukunft auch im Internet beantragen.

Die Regierung hat vor Kurzem die Liste mit Arbeitsbereichen, wo in

ganz Österreich Facharbeiter gebraucht werden, von 27 auf 45 Berufe erweitert.

Damit möchte die Regierung erreichen, dass mehr Facharbeiter

nach Österreich kommen.

Zusätzlich gibt es in 7 Bundesländern eigenen Listen

mit Berufen, die in dem Bundesland dringend gebraucht werden.