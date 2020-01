„Rosenheim-Cops“: Schauspieler Joseph Hannesschläger ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der deutsche Schauspieler Joseph Hannesschläger

ist am 20. Januar 2020 gestorben.

Joseph Hannesschläger war besonders durch

seine Rolle in „Die Rosenheim-Cops“ bekannt.

Dort hat er den Kommissar Korbinian Hofer gespielt.

Hannesschläger ist mit 57 Jahren in München

an einer Krebserkrankung gestorben.

Im Herbst 2019 hat Hannesschläger öffentlich bekanntgegeben,

dass er eine Krebserkrankung hat.

Hannesschläger hat in mehr als 45 Theaterstücken

und ungefähr 40 Filmen und Serien mitgespielt.

Dazu gehörten zum Beispiel die Filme

„Der Schuh des Manitu“ und „Poppitz“.

Außerdem hatte er auch

eine eigene Musikgruppe namens „Discotrain“.