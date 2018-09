Romy Schneider: Ein Leben voller Glück und Trauer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Romy Schneider war eine bekannte Schauspielerin.

Am 23. September wäre sie 80 Jahre alt geworden.

Leben

Romy Schneider kam am 23. September 1938 zur Welt.

Sie war ein Kind, das die Liebe ihrer Eltern nie richtig erlebt hat.

4 Wochen nach ihrer Geburt wurde sie zu ihren Großeltern gebracht.

3 Jahre später kam Romys Bruder dazu.

Die Eltern von Romy Schneider waren durch

ihren Beruf als Schauspieler nicht oft für Romy und ihren Bruder da.

Die Eltern haben sich im Jahr 1945 scheiden lassen.

Romy ging von 1945 bis 1953 in ein Mädcheninternet in Salzburg.

Schon dort träumte sie von der Schauspielerei.

In einem Tagebucheintrag vom 10. Juni 1952 schrieb sie,

wenn es nach ihr gehen würde, wäre sie sofort Schauspielerin.

Romys Berufs Leben

Die Rolle der österreichischen Kaisern Elisabeth

machte Romy Scheider auf der ganzen Welt bekannt.

Für Romy selbst war diese Rolle mehr schlecht als gut.

Sie wollte als gute Schauspielerin bekannt werden.

Sie wurde aber nur als „Süßes Mädchen aus Wien“ gesehen.

Talent und die Leidenschaft für die Schauspielerei hatte Romy von ihren Eltern.

Die Filme der 1950er Jahre, in denen Romy spielte,

versuchten die schrecklichen Kriegsjahre vergessen zu lassen.

Doch Romy wollte mehr als das,

sie wollte immer eine gute Schauspielerin sein,

die auch schwierige Rollen spielen kann.

Im Jahr 1958 floh Romy mit nur 20 Jahren nach Frankreich.

Ihr Leben in Frankreich

Romy verliebte sich in Frankreich in ihren Filmpartner Alain Delon.

Zusammen spielten sie im Film "Christine" ein Liebespaar.

Er war die Liebe ihres Lebens.

So schön wie im Film war es in Romys Leben nicht.

Denn im Jahr 1963 trennten sie sich.

Romy kam mit der Trennung nicht klar und wollte sich umbringen.

Durch ihre Hauptrolle in Luchino Viscontis

"Schade, dass sie eine Dirne ist" wurde sie noch bekannter

und kam nach Hollywood.

Hollywood ist ein Stadtteil von Los Angeles,

in dem es viele Filmstudios gibt.

Ihr Leben in Hollywood

In Hollywood arbeitete sie mit verschiedenen Schauspielern

wie zum Beispiel Orson Welles zusammen.

In den 70er Jahren wurde Romy Schneider

als Schauspielerin weltbekannt.

Trotzdem war sie nie mit sich zufrieden.

Im Jahr 1981 sagte Romy in einem Gespräch,

dass sie eine unglückliche Frau im Alter von 42 Jahren ist.

Außerdem sagte sie, dass sie vor der Kamera alles kann,

aber im echten Leben nichts.

Romys Probleme und traurige Momente

So groß ihr Erfolg als gute Schauspielerin auch war,

so groß waren auch ihre privaten Probleme.

Die schwerste Zeit war im Jahr 1981.

Denn ihr Sohn ist mit nur 14 Jahren gestorben.

Dass ihr Sohn gestorben ist,

hat sie bis zu ihren Tod nicht verkraftet.

Romys Tod

Romy ist am 29. Mai 1982 mit nur 44 Jahren gestorben.

Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen.

Obwohl Romy mit ihren Filmen sehr viel Geld verdient hat,

hatte sie viele Schulden, bevor sie starb.

Ihr letzter Film "Die Spaziergängerin von Sans-Souci“

wurde nur wenige Wochen vor ihrem Tod veröffentlicht.