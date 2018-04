REWE kauft die Marke Toni´s Freilandeier

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Firma „Toni´s Freilandeier“

hatte nicht mehr genug Geld,

um seine Schulden zu bezahlen.

Jetzt wird die Marke Toni´s Freilandeier

von REWE gekauft.

REWE ist eine große Firma,

zu der auch die Firmen Billa und Merkur gehören.

Der Kauf muss noch

von der zuständigen Behörde erlaubt werden.

Die Eier werden noch bis 13. April

in der alten Firma Knittelfeld verpackt.

Ab 15. April übernimmt das eine Familienfirma

in Vorchdorf in Oberösterreich.

Die Vorgehensweise wurde bereits mit REWE,

den Eier-Produzenten, und der Verpackungsfirma

„Amering Salzkammergut Eiprodukte GmbH“ vereinbart.

Es werden dann ungefähr 80 Freiland-Betriebe

ihre Eier zum Verpacken nach Vorchdorf schicken.

Das sind fast alle Produzenten, die bisher

Toni´s Freilandeier beliefert haben.

In einem Freiland-Betrieb werden Tiere nicht in

Käfigen gehalten und können sich frei bewegen.

Die bisherigen Lieferanten brachten der Firma Amering

jährlich 100-120 Millionen Eier.

Durch die Marke Toni´s Freilandeier

kommen etwa 40 Millionen dazu.

In der Firma Amering werden deshalb

5 neue Mitarbeiter eingestellt.