Reutte in Tirol: Für bestimmte Fotos und Videos muss man zahlen

In Ehrwald, im Tiroler Bezirk Reutte,

gibt es sehr schöne Landschaften

mit Seen und Bergen.

Von der schönen Natur machen Menschen

gerne Fotos und Videos.

In den letzten Jahren

kamen besonders viele Menschen,

um Fotos und Videos zu machen.

Deshalb hat der Gemeinderat von Ehrwald beschlossen,

dass man für bestimmte Fotos und Videos zahlen muss.

Im Gemeinderat werden die Interessen

von den Menschen aus der Gemeinde vertreten.



Bezahlt werden muss für Fotos und Videos,

die benutzt werden, um damit Geld zu verdienen.

Dazu gehören Fotos und Videos, die zum Beispiel in

Werbungen, auf Plakaten oder

bei Ausstellungen zu sehen sind.

Die neue Regelung gilt seit dem Sommer 2019.

Seitdem muss man für Video-Aufnahmen

mindestens 1 626 Euro zahlen.

Für Fotos muss man mindestens 1 146 Euro zahlen.

Wer ohne Genehmigung Fotos oder Videos macht,

muss für Fotos 3 200

und für Videos 4 800 Euro Strafe zahlen.

Nur Tiroler Vereine und Tourismus-Organisationen dürfen

Fotos und Videos ohne Genehmigung machen.

Seitdem die Regelung gilt, ist es in dem Ort ruhiger geworden.

Das wollte der Gemeinderat auch erreichen.