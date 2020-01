„Respekt – Gemeinsam stärker“: Ein Programm gegen Mobbing an Wiener Schulen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Sommer 2020 wird an einigen Wiener Schulen

ein Programm gegen Mobbing gestartet.

Das Programm heißt „Respekt – Gemeinsam stärker“

und soll Mobbing in Schulen verhindern.

Mobbing bedeutet, dass jemand

über einen längeren Zeitraum ausgrenzt,

ständig belästigt, beschimpft oder geärgert wird.



Im Sommer startet das Programm an Schulen,

wo das soziale Verhalten zwischen Schülern

besonders schlecht ist.

Die Schulen haben sich freiwillig

für das Programm gemeldet.

Zu diesen Schulen gehören die NMS Enkplatz,

NMS Pazmanitengasse, NMS Viktor-Christ-Gasse,

NMS Am Schöpfwerk und NMS Grundsteingasse.

Für jede Schule wird das Programm extra angepasst,

je nach den Problemen die es dort gibt.

In der NMS Enkplatz sollen zum Beispiel

Mädchen unterstützt und gestärkt werden.

Der Grund dafür ist, dass es in der NMS Enkplatz

viel mehr Burschen als Mädchen gibt.

Für die Mädchen sind Projekte geplant,

die sich mit dem Thema Selbstbestimmung

und Verhinderung von Gewalt befassen.

An der NMS Enkplatz soll es außerdem

Burschenräume und Mädchenräume geben,

wo sich die Schüler zurückziehen können.

Das Programm dauert 1 Jahr.

In dieser Zeit soll ein Plan

für die Zukunft entwickelt werden,

wie die Probleme dauerhaft gelöst werden können.

Im Herbst 2020 werden dann 5 weitere Schulen

mit dem Programm starten.