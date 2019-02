Ren Zhengfei: Der Gründer von Huawei

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ren Zhengfei ist Gründer und

oberster Boss von der Firma Huawei.

Huawei ist eine sehr große, chinesische Firma.

Huawei stellt nicht nur Handys her,

sondern arbeitet auch daran,

das Empfangs-Netz für Handys zu verbessern.

Zhengfei wuchs in einer armen Familie

mit 6 Geschwistern, in Guizhou, in China auf.

Er hat im Jahr 1987 eine Firma für

Telekom-Geräte, in Shenzhen, in China gegründet.

Im Jahr 2005 wurde Huawei in Europa erfolgreich.

Huawei bekam damals einen großen Auftrag

von der britischen Telekom-Firma „ Vodafone".

Später wurde Huawei der größte

Netzwerk-Ausrüster auf der ganzen Welt.

Netzwerk-Ausrüster bauen das Verbindungs-Netz

für den Handy-Empfang aus und verbessern so

die Schnelligkeit und Erreichbarkeit von Handys.

Huawei besitzt 16 Technologie-Zentren in Europa.

In den Technologie-Zentren von Huawei

wird an neuen Technologien gearbeitet.

In Österreich arbeiten 100 Mitarbeiter für Huawei,

in Deutschland sind es sogar schon 3000.

Die Tochter von Zhengfei ist die Finanz-Chefin von Huawei.

Sie wird momentan in Kanada festgehalten

und soll vor Gericht kommen.

Ihr wird vorgeworfen, dass sie andere Handy-Firmen

ausspioniert hat, um an Informationen zu kommen.

Am 21. Februar beantworteten deshalb 4 Manager der

Firma Huawei aus Österreich und China, Fragen von der Presse.

Im Sommer öffnet in der Wiener Innenstadt

das erste Huawei-Geschäft in Europa.

Huawei ist der 2. größte Smartphone-Hersteller

hinter Samsung.

Das Ziel der Firma Huawei ist es,

auf den 1. Platz zu kommen.