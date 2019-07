Religionslehrer-Ausbildung für 8 verschiedene Religionen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit dem Jahr 2007 gibt es

an der Kirchlich-Pädagogischen

Hoch-Schule Wien/Krems Ausbildungen

für Religionslehrer für verschiedene Religionen.

Religionslehrer können zwischen

diesen 8 Religionen wählen:

römisch-katholisch, evangelisch, altkatholisch,

orthodox, islamisch, jüdisch, alevitisch

und buddhistisch.

In ganz Europa kann man nur

an der Kirchlich-Pädagogischen

Hoch-Schule Wien/Krems zwischen

so vielen Religionen wählen.

Die alevitische Glaubensgemeinschaft

setzt sich für die Rechte von türkischen Muslime ein,

die in Österreich leben.

Die altkatholische Kirche ist eine eigene christliche

Kirche in Österreich.

Die orthodoxe Kirche ist eine

Glaubens-Richtung vom Christentum.

Buddhismus ist eine Lehre aus Asien.

Ab dem Herbst 2020 gibt es auch eine Ausbildung

für buddhistische Religionslehrer.

Die Ausbildung zum jüdischen Religionslehrer

ist auch neu und beginnt schon im Herbst im Jahr 2019.