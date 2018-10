Regierung wird UNO-Migrations-Vertrag nicht unterschreiben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 31. Oktober hat die österreichische Regierung beschlossen,

dass sie den UNO-Migrations-Vertrag nicht unterschreiben wird.

Die UNO sind die Vereinten Nationen.

Das ist ein Zusammenschluss von 193 Mitgliedsländern.

Das Ziel der Vereinten Nationen ist es, den Frieden

und die Menschenrechte zu sichern.

Migranten sind Menschen, die ihr Heimatland verlassen

und jetzt in einem anderen Land leben.

Im Juli 2018 haben sich Vertreter

aus 191 Ländern auf diesen Vertrag geeinigt.

Der Vertrag enthält 23 Ziele für eine einheitliche Migrations-Politik.

Die UNO möchte mit diesem Vertrag auch Migrations-Möglichkeiten für

Flüchtlinge schaffen, die vor schlimmen Natur-Ereignissen flüchten.

Diese Menschen nennt man Klima-Flüchtlinge.



Die Regierung befürchtet,

dass Migranten dadurch neue Rechte bekommen.

Die Regierung möchte aber eigenständig

über Migranten entscheiden, die nach Österreich kommen.

Sie sagt, dass in Österreich zwischen gesetzlich erlaubter

und verbotener Migration unterschieden wird.

Eine Abschwächung dieser Unterscheidung, lehnt die Regierung ab.

Bisher weigern sich die USA, Ungarn und Australien,

diesen Vertrag zu unterschreiben.