Regierung will Kopftuchverbot in Volkschulen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich wird an einem Gesetz gearbeitet,

dass das tragen von Kopftüchern

in Kindergärten und Volkschulen verbietet.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat das Gesetz gefordert.

Der Kanzler begründete sein Vorhaben damit,

dass man jeder Entwicklung

von Parallel-Gesellschaften entgegenwirken will.

Alle Mädchen sollten

die gleichen Entwicklungs-Möglichkeiten haben.

Ob das Verbot in Zukunft auch für ältere Kinder gelten wird,

ist noch unklar.

In Österreich kommt es eher selten vor,

dass Kindergarten- und Volkschulkinder ein Kopftuch tragen.

Es tragen vor allem Kinder,

aus gerade geflüchteten Familien noch ein Kopftuch.

Diese Kinder kennen das aus ihrem Heimatland so.

Der österreichische Bildungsminister Heinz Faßmann

sagte nach dem Ministerrat, dass das Gesetz

zum Beginn der Sommerferien bereits fertig sein soll.