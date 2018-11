Regelmäßiges weinen hilft gegen Stress

Link zum Original-KURIER-Artikel



Hidefumi Yoshida ist ein japanischer Forscher.

Er erklärt, dass Weinen gegen Stress helfen kann.

Er bietet seit einiger Zeit Kurse und Vorträge in Japan an.

Dabei geht es um die Wirkungen vom Weinen.

Yoshida meint, dass weinen besser als lachen

oder schlafen gegen Stress wirkt.



Das Anhören von trauriger Musik,

oder das Anschauen von berührenden Filmen,

ist gut für die Seele.

Bei diesen Tätigkeiten wird der Körper

in einen Ruhezustand versetzt.

Wenn man 1 Mal pro Woche weint,

könnte man ein Leben ohne Stress haben.

Vor 4 Jahren hat sich Yoshida mit einem Professor

an der medizinischen Universität zusammen getan.

Die beiden halten Vorträge

und geben Tipps für ein stressfreies Leben.

Seitdem bekommt Yoshida auch Anfragen

von Schulen oder Unternehmen.

Sie laden ihn ein, damit er

über die Wirkungen vom Weinen reden kann.

Er ist aber nicht der erste

der die Vorteile vom Weinen entdeckt hat.

Im Jahr 1981 führte Williams Frey

an einer Universität in Australien das „Tear Expert“ durch.

Frey stellte fest, dass man durchs Weinen glücklicher ist

und dass man sich körperlich besser fühlt.

Eine andere Studie aus dem Jahr 2008 hat ergeben,

dass Menschen sich nach dem Weinen

in bestimmten Situationen besser fühlen.

Wenn man zum Beispiel verdrängte Gefühle

beim Weinen rauslässt, geht es einem dann wieder besser.

Die Forscher raten, dass man das Weinen als Therapie nutzt.