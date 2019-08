Recycling: So entsorgt man Flaschen richtig

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn man PET-Flaschen richtig

recyceln möchte, muss man auf einiges achten.

PET-Flaschen sind Flaschen aus Kunststoff.

Man sollte zum Beispiel wissen, wie man

die Flaschen richtig vom anderen Müll trennt.

Die Flaschen müssen zum recyclen alle in

den gelben Sack oder in die gelbe Tonne.

In die gelben Tonnen in Wien,

kann man auch Tetrapacks schmeißen.

Tetrapacks sind Getränke-Kartons.

Milch oder Säfte werden zum Beispiel

in Tetrapacks verkauft.

Die Abfälle aus dem gelben Sack und

der gelben Tonne werden dann in

eine Sortier-Anlage gebracht.

Dort werden die PET-Flaschen wieder vom

anderen Müll getrennt und sauber gemacht.

Anschließend wird von den Mitarbeitern

kontrolliert und sichergestellt, dass nur noch

PET-Flaschen übergeblieben sind.

Die PET-Flaschen werden dann in einer

Mühle zerkleinert, gereinigt und erhitzt.

Zum Schluss kann das geschmolzene Material

in eine bestimmte Form gepresst werden.

Weil das Material sehr stark ist, eignet es

sich besonders für die Absätze von Damen-Schuhen.