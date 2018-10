Rauchen und Alkohol trinken erst ab 18 Jahren erlaubt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 18. Oktober wurde im Burgenland ein

Gesetz beschlossen.

Das Burgenland ist ein Bundesland in Österreich.

In dem Gesetz geht es um das Rauchen

und das Trinken von starken alkoholischen

Getränken bei Jugendlichen.

Das Burgenland hat das Mindestalter für das Trinken

von starken alkoholischen Getränken

von 16 Jahren auf 18 Jahre erhöht.

Außerdem dürfen Jugendliche im Burgenland

erst ab 18 Jahren rauchen.

Jugendliche unter 14 Jahren dürfen in Zukunft

bis 23 Uhr draußen unterwegs sein.

Das Gesetz tritt ab 1. Jänner 2019 in Kraft.