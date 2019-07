Rauchen ist schlecht für die Augen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Britische Experten haben eine Umfrage

dazu gemacht, was das Rauchen

für Auswirkungen auf die Augen hat.

Bei der Umfrage haben 2 600

Erwachsene teilgenommen.

Viele wissen, dass das Rauchen

Krebs verursachen kann.

Viele wissen aber leider nicht,

was das Rauchen für Auswirkungen

auf die Augen haben kann.



Im Zigaretten-Rauch sind Stoffe,

die die Augen reizen können.

Schwer-Metalle wie Kupfer können sich

in der Linse ansammeln und

sind schlecht für die Augen.

Außerdem können die Augen nicht mehr

so gut mit Blut versorgt werden.

Wenn man raucht und Diabetes hat,

kann das die Diabetes-Erkrankung verschlimmern.

Diabetes ist eine Krankheit,

bei der man Probleme

mit dem Blutzucker hat.



Es wäre gut, mit dem Rauchen aufzuhören,

damit die Augen nicht schlechter werden.

Zusätzlich sollte man regelmäßig

zum Augenarzt gehen.