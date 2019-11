Ratten entspannen sich, wenn sie eine Aufgabe geschafft haben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher haben Ratten das Fahren

mit Mini-Autos beigebracht.

Das taten sie für eine Untersuchung.

Die Forscher wollten untersuchen, ob sich

Ratten besser entwickeln, wenn sie in

komplizierteren Umgebungen leben,

statt in Käfigen im Labor gehalten zu werden.

Die Ratten haben mehrere Monate gelernt,

wie man mit den Mini-Autos geradeaus fährt

und wie man links und rechts abbiegt.

Als Belohnung wurde ihnen etwas Süßes

zum Fressen gegeben.

Andere Ratten waren in einem Mini-Auto,

das von Forschern ferngesteuert wurde.

Das Ergebnis hat gezeigt, dass die Ratten,

die das Mini-Auto selbst gesteuert haben,

viel zufriedener waren, als die anderen Ratten.

Die Ratten die selbst gefahren sind, waren auch

entspannter als die Ratten in den ferngesteuerten Autos.

Das kann damit zusammenhängen, dass die Ratten

damit zufrieden waren, etwas Neues gelernt zu haben.

Forscher wollen das Ergebnis von der Untersuchung

dafür nutzen, um Behandlungen für

Menschen mit psychischen Erkrankungen zu entwickeln.