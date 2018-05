Rassistisches Plakat bei Rückkehr von Balotelli

Link zum Original-KURIER-Artikel



Der italienische Fußballspieler Mario Balotelli

ist am 28. Mai, nach 4 Jahren Abwesenheit,

in die Nationalmannschaft zurückkehrt.

Bei einem Spiel gegen Saudi-Arabien,

in der Schweiz, wurde Balotelli rassistisch beleidigt.

Fans der italienischen Nationalmannschaft,

hielten ein Plakat hoch, auf dem stand:

„Mein Kapitän muss italienisches Blut haben“.



Balotelli und viele andere Fans

fanden den Vorfall nicht gut.

Sie finden, dass in der heutigen Zeit kein Platz

für Rassismus am Fußball-Feld ist.

Bei Rassismus handelt es sich um eine Form von

Ausgrenzung, bei der Menschen wegen ihrer

Kultur, Nationalität oder wegen ihrem Aussehen

ausgegrenzt, benachteiligt oder sogar vertrieben werden.



Die Eltern von Balotelli sind

vom westafrikanischen Land Ghana

nach Italien gekommen.

Balotelli hat nach dem Spiel auf der

Internet-Seite „Instagram“ geschrieben,

dass Schluss sein soll, mit solchen Beleidigungen.

Balotelli möchte, dass rassistischen Beleidigungen

oder Angriffe in Zukunft nicht mehr vorkommen.