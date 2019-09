Rafael Nadal gewinnt US-Open und Grand Slam

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 9. September gewann Rafael Nadal

das Tennis Turnier „ US-Open“.

Das Turnier fand in New York statt.

New York ist eine große Stadt im Osten der USA.

Raphael Nadal spielte gegen Daniil Medwedew.

Nadal gewann in 5 Sätzen gegen Medwedew.



Das war Rafael Nadals 19. Grand-Slam-Sieg.

Ein Grand-Slam-Sieg beim Tennis ist,

wenn man alle Grand Slam Turniere

von einem Jahr gewonnen hat.

Die Grand-Slam-Turniere sind:

Das Australian Open , in Australien

Das French Open , in Frankreich

Wimbledon , in Großbritannien

Das US-Open , in den USA Das, in den

Rafael Nadal ist der 2. beste Tennis-Spieler

auf der Weltrangliste.