Projekte „Kicken ohne Grenzen“ und „Refugee Soccer League“ verlieren wichtige Förderungen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die österreichische Regierung streicht die Förderung

für ein Flüchtlings-Projekt.

Dieses Projekt heißt „Kicken ohne Grenzen“.

Es wurde von Alois Gstöttner und

Karina Lackner, im Jahr 2015 gegründet.

Das Projekt wurde von vielen Jugendlichen,

die flüchten mussten, gut aufgenommen

und wurde oft mit Preisen geehrt.

Im Jahr 2016 erhielt das Projekt den

„Anerkennungs-Preis" vom Integrationspreis Sport.



Integration bedeutet, dass ein Mensch bewusst dafür sorgt,

ein Teil einer Gruppe zu werden.

Die Integration fängt oft damit an, dass derjenige

die Sprache von dem Land in dem er lebt, lernt.

Außerdem soll er rasch eine Wohnung finden,

einen Arbeitsplatz und auch neue Freunde.



Die Unterstützung von der Regierung im Jahr 2017

für „Kicken ohne Grenzen“ betrug 12 000 Euro.

Dieses Geld wurde für Miete

vom Fußball-Platz und für Ausstattung verwendet.



Nun musste das Projekt auf seiner

Facebook-Seite um Spenden von Privat-Personen bitten.

Das Projekt wird auf der Seite vom Sport-Ministerium zwar

weiterhin als „Partner“ genannt,

aber laut der Mitgründerin vom Projekt,

Karina Lackner, wurden die Förderungen gestrichen.

In dem Projekt „ Kicken ohne Grenzen“

werden nun schon 120 geflüchtete Kinder,

Jugendliche und junge Erwachsene in

4 Fußball-Mannschaften betreut.



Unter diesen Mannschaften gibt es auch

eine Frauen- und Kinder-Mannschaft.

Das Projekt sagt nun, dass die Hälfte

vom Geld für das Jahr 2018 weg ist.

Nun bleibt dem Projekt nur noch

eine Unterstützung der Frauen-Abteilung der Stadt Wien.



„Refugee Soccer League“ verliert

EU-Förderung

In einem weiteren Projekt, das Flüchtlingen

hilft, ein Teil der österreichischen Gesellschaft

zu werden, werden ebenfalls Spenden gesammelt,

um das Projekt weiterhin bezahlen zu können.

Dieses Projekt heißt „Refugee Soccer League“.

Das ist Englisch und bedeutet Flüchtlings-Fußball-Meisterschaft.

Dieses Projekt wurde 2016 gegründet.

Es erhielt von der Europäischen Kommission

einen umfassenden Förderungs-Zuschlag.

So konnte das Projekt verwirklicht werden.

Die Europäische Kommission stellt

Gesetzes-Vorschläge vor und ist zuständig

für Bereiche wie Energie, Landwirtschaft und Fischerei.

Außerdem ist die Europäische Kommission

dafür zuständig, dass EU-Gesetze durchgesetzt werden.

276 Spieler meldeten sich für die Refugee Soccer League an.

Es entstanden 16 Fußball-Mannschaften.

Die Mannschaften werden von 24 Trainern

freiwillig und ohne Bezahlung unterstützt.

Leider erhält dieses Projekt in Zukunft

auch keine Unterstützung mehr.

Die Gründer vom Projekt möchten

es aber unbedingt retten.



Darum haben sie sich auf der Internet-Seite

www.ibeliveinyou.at angemeldet,

um Geld für das Projekt zu sammeln.

Auf dieser Seite kann man das Projekt unterstützen.