Projekt „Instahelp“ bekommt 3 Millionen Euro

Vor Kurzem war das Internet-Projekt „ Instahelp“ zu Besuch

bei der Fernseh-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“.

Das Projekt bekam 3 Millionen für die Online-Beratung.

Instahelp ist ein Beratungs-Angebot im Internet.

Das Projekt Instahelp bietet auf seiner Internet-Seite

Beratung durch Erst-Helfer und Experten an.

Menschen können schriftlich oder durch ein Telefon- oder

Video-Gespräch Hilfe suchen.

Von Erst-Helfern bekommen sie innerhalb von Minuten eine Antwort.

Innerhalb von 24 Stunden kann man mit einem Experten

für psychologische Beratung sprechen.

Je nach Beratungs-Modell meldet sich der Experte dann

1 bis 6 Mal pro Woche.

Das Beratungs-Gespräch dauert zwischen 20 und 60 Minuten.

Im Jahr 2015 wurde das Projekt „ Instahelp“ gegründet.

Seitdem wurden mehr als 20 000 Menschen betreut.

22 000 Mitarbeiter von verschiedenen Firmen können

Instahelp kostenlos nutzen.

Die Firmen wollen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter verbessern

und arbeiten deshalb mit Instahelp zusammen.

Durch die 3 Millionen Euro soll Instahelp zum größten Beratungsangebot

im Internet in Europa werden.

Bernadette Frech ist die Chefin von Instahelp.

Frech sagt, dass nicht nur körperliche, sondern auch

seelische Gesundheit in Zukunft immer wichtiger wird.

Deswegen findet Frech das Projekt so wichtig.

Bei Instahelp wird Menschen zum Bespiel bei Beziehungsproblemen

oder Problemen in der Arbeit geholfen.

Die Experten von Instahelp betonen,

dass die Internet-Beratung nicht für alle Probleme geeignet ist.

Wenn jemand in einer Notlage ist oder eine psychische Krankheit hat,

ist Instahelp nicht die richtige Beratungs-Stelle.

Das Ziel von Instahelp ist es,

einen einfachen Zugang zu psychologischer Beratung

zu ermöglichen.

Ernst Berger ist ein Psychiater und Mitglied von Instahelp.

Ein Psychiater ist ein Arzt, der Menschen

mit psychischen Krankheiten behandelt.

Berger meint, dass Instahelp sehr wichtig ist.

Viele Menschen, die eine psychische Krankheit haben,

trauen sich oft nicht, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Psychiater Berger findet es aber wichtig,

dass sich Betroffene rechtzeitig Hilfe holen.

Dieses Projekt ist eine wichtige Ergänzung

zu bestehenden Beratungs-Angeboten.

Alexander Sadilek ist ein Psycho-Therapeut aus Graz.

Ein Psycho-Therapeut ist ein Experte, der sich mit

psychischen Krankheiten von Menschen beschäftigt.

Sadilek findet das neue Angebot im Internet gut.

Er findet aber, es sollte darauf hingewiesen werden,

dass Internet-Beratung für Menschen mit schweren Problemen

oder psychischen Krankheiten nicht geeignet ist.

Sadilek erklärte auch, dass sich Menschen, die wenige

Freunde haben und oft über das Internet Gespräche führen,

dadurch noch weniger Kontakte zu anderen Menschen suchen.

Alexander Sadilek findet direkten Kontakt zwischen Therapeut und Patient deshalb wichtig.

Nähere Informationen finden Betroffene auf der folgenden Internet-Seite:

https://instahelp.at/