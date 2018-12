Projekt in Österreich unterstützt Jugendliche

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der österreichische Unternehmer Konstantinos Bitzios gründete mit

seiner Frau im Jahr 2010 das Projekt „schülerInnen.gestalten.wandel“.

Dieses Projekt soll Jugendlichen helfen, stärker in die Gesellschaft

miteinbezogen zu werden.

Es soll auch helfen, dass die Fähigkeiten und Ideen

der Jugendlichen gefördert werden.

Schüler ab 14 Jahren können an diesem Projekt teilnehmen.

Die Jugendlichen nehmen kostenlos an Treffen

und Veranstaltungen teil.

Dort können sie über ihre Ideen sprechen.

Teilweise werden auch Praktika organisiert.

200 Organisationen unterstützen dieses Projekt.

Zum Beispiel: Die ÖBB, die Bank Austria oder auch

die Zeitung KURIER.

Nähere Informationen finden Lehrer und Schüler

auf der folgenden Internet-Seite:

http://schuelergestaltenwandel.at/