Projekt erleichtert älteren Menschen den Wiedereinstieg ins Berufsleben

Gemeinsam mit Spar und AMS macht die Caritas ein Projekt

für ältere, arbeitslose Menschen.

Jetzt eröffnete in Wien schon der neunte "Spar mit sozialem Mehrwert",

in der Davidgasse in Favoriten.

Bei dem Projekt können ältere, arbeitslose Menschen bei Spar mitarbeiten.

Viele dieser Menschen bekommen danach einen fixen Job.

Alois Huber ist der Geschäftsführer vom "Spar mit sozialem Mehrwert".

Er sagt, dass man als Kunde keinen Unterschied erkennt.

Es gibt aber mehr Mitarbeiter als in einem normalen Spar.

Gabriele Klausner ist 56 Jahre alt und ist

Teilnehmerin in dem Projekt der Caritas.

Sie war 3 Jahre vor dem Projekt arbeitslos.

Sie hat mehrere Jahre eine neue Arbeit gesucht.

Gabriele Klausner erzählt, dass die Suche nach einer neuen Arbeit

sehr schwierig war und dass sie in einem Alter ist,

in dem man nicht mehr leicht eine neue Arbeit findet.

Ihr früherer Arbeitgeber musste sie entlassen,

weil die Firma nicht mehr genug Geld hatte, um sie zu bezahlen.

Die Stelle in der Sparfiliale, die von Caritas betreut wird,

ist ihr Wiedereinstieg in die Berufs-Welt.

Genauso wie Gabriele Klausner ging es auch Rupert Gerstbauer.

Gerstbauer war 4 Jahre lang arbeitslos,

bevor er im Spar mit sozialem Mehrwert angefangen hat.

Er hat schon früher bei Spar gearbeitet.

Dazu sagt er, dass er sich eine kurze Auszeit nehmen wollte,

weil ihm alles zu viel wurde.

Wenn er gewusst hätte, wie schwer es ist,

danach wieder eine Arbeit zu finden, hätte er das nicht gemacht.

Viele ältere Menschen bekommen bei Spar eine Arbeit

6 Monate bleiben die Teilnehmer normalerweise

im "Spar mit sozialem Mehrwert".

Für viele endet die Zeit schon nach 3 oder 4 Monaten,

weil sie dann eine fixe Arbeit bekommen.

Das erzählt Magdalena Popovic von der Caritas.

Magdalena Popovic kümmert sich um die Leute

während der Zeit im "Spar mit sozialem Mehrwert".