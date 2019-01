Eine Chance für Langzeitarbeitslose

Ware für Ware geht unter gleichmäßigem Piepsen über die Kassa. Gabriele Klausner kassiert die Einkäufe der Spar-Kunden in der Filiale in der Davidgasse. Es ist ihre erste Anstellung seit knapp drei Jahren. 2016 wurde Frau Klausner arbeitslos, seitdem war die 56-Jährige auf Arbeitssuche: "Die Jobsuche war sehr schwierig, ich bin ja in einem Alter, in dem man nicht mehr leicht etwas findet", erzählt sie. Nachdem ihr ehemaliger Arbeitgeber Konkurs angemeldet und sie ihren Job verloren hat, ist die Stelle in der von der Caritas betreuten Sparfiliale ihr Wiedereinstieg in den Beruf.

Gemeinsam mit dem Lebensmittelhändler Spar und dem AMS hat die Caritas ein Projekt zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser ins Leben gerufen. Nun eröffnete in Wien in der Davidgasse (Favoriten) bereits der österreichweit neunte " Spar mit sozialem Mehrwert". Alois Huber, Spar-Geschäftsführer versichert: "Als Einkäufer werden Sie keinen Unterschied bemerken, außer dass vielleicht etwas mehr Mitarbeiter als gewöhnlich die Filiale versorgen."

"Man fühlt sich unnötig"

Rupert Gerstbauer war vier Jahre lang arbeitslos ist gerade dabei, die Regale einzuschlichten und erzählt: "Es ist einfach hart, ich will da zwar nicht sudern, aber man kriegt einfach kaum was zu tun. Jede Woche habe ich wieder und wieder Bewerbungen geschrieben, nur von etwa 15 Prozent schätze ich habe ich aber überhaupt eine Rückmeldung bekommen."