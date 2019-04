Produkte für Frauen sind teurer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Konsumenten-Schutz in Deutschland

hat herausgefunden, dass Produkte,

die nur für Frauen sind,

mehr als andere Produkte kosten.

Das betrifft vor allem Kosmetik-Artikel.

Das sind zum Beispiel Hautcreme,

Shampoo oder Rasierer.

Der Konsumenten-Schutz ist für

den Schutz von Käufern zuständig.

Steht zum Beispiel auf einem Shampoo

"Ladies" oder "Girls", ist das Produkt oft teurer.

Mädchen und Frauen kaufen aber

besonders oft diese Produkte,

weil sie sich direkt angesprochen fühlen.

Das ist ein Trick, den sich Hersteller

von Kosmetik-Artikeln in den 1990er Jahren

ausgedacht haben.

Sie wollen so erreichen,

dass Mädchen und Frauen

nur diese bestimmten Produkte kaufen.

Eigentlich können Frauen auch Kosmetik-Artikel kaufen,

die nicht extra für Frauen sind.

Denn auch für Männer werden diese Produkte hergestellt,

weil auch Männer Kosmetik-Artikel verwenden.

Das gilt aber nicht für bestimmte Hygiene-Produkte,

die nur Frauen verwenden.

Dazu zählen zum Beispiel Tampons oder Damen-Binden.

In Österreich kümmert sich die Gleichbehandlungs-Anwaltschaft

darum, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden.

Seit 2008 ist es in Österreich verboten,

dass jemand für Produkte oder Dienst-Leistungen

wegen seinem Geschlecht mehr zahlen muss.

Eine Dienst-Leitung ist zum Beispiel

ein Haarschnitt beim Friseur.

Frauen zahlen oft immer noch mehr beim Friseur.

Dafür dürfen Frauen oft gratis in die Diskothek,

während Männer Eintritt zahlen müssen.

Das ist aber nicht gerecht und

es kommt dann oft zu Beschwerden.

Wenn man sich wegen seinem Geschlecht ungerecht behandelt fühlt,

kann man sich an die Gleichbehandlungs-Anwaltschaft wenden:



www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at