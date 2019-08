Auszeichnung für Life Ball-Veranstalter Gery Keszler

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Veranstalter vom Life Ball, Gery Keszler,

bekommt am 3. August in Berlin

einen Preis für sein Lebenswerk.

Am 3. August ist auch der „ Christopher Street Day".

Der Christopher Street Day ist ein Fest

und eine Veranstaltung für Lesben,

Schwule, Bisexuelle und transsexuelle.

An diesem Tag wird für die Rechte und gegen

die Diskriminierung und Ausgrenzung

von Lesben, Schwulen, Bisexuellen

und Transsexuellen demonstriert.

Demonstrieren bedeutet,

dass Menschen gemeinsam

auf die Straße gehen und fordern,

dass sich bestimmte Dinge ändern.

Diskriminieren bedeutet, dass man

eine Person zum Beispiel wegen ihrem Aussehen,

wegen einer Krankheit oder

wegen Homosexualität benachteiligt.

Den Preis bekommt Gery Keszler,

weil er sich ungefähr 30 Jahre lang

für andere Menschen eigesetzt hat.

Der Verein "Life+" von Gery Keszler konnte

mit verschiedenen Veranstaltungen viel Geld

für ungefähr 170 AIDS-Hilfsprojekte im Ausland sammeln.

Die Krankheit AIDS ist eine Krankheit;

an der Menschen sterben können

AIDS ist eine unheilbare Krankheit vom Immunsystem.

Durch die Krankheit kann sich der Körper

nicht mehr gegen Viren und Infektionen schützen.