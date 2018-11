Politikerin aus Frankreich will Eltern verbieten, ihre Kinder zu schlagen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die französische Politikerin Marlene Schiappa,

hat sich für ein Gesetz eingesetzt,

dass es Eltern verbietet, ihre Kinder zu schlagen.

Schiappa ist als Staats-Sekretärin für die

Gleichberechtigung von Frauen und Männern zuständig.

Schiappa sagte öffentlich,

dass sie das Gesetz persönlich unterstützt.

Über das neue Gesetz wird am 29. November

im französischen Parlament abgestimmt.

Im Parlament werden wichtige politische

Entscheidungen und Gesetze beschlossen.

In dem neuen Gesetz sind aber keine Strafen vorgesehen,

für Eltern, die ihre Kinder weiterhin schlagen.

Der Europarat hat Frankreich im Jahr 2015 ermahnt,

den Europäischen Sozial-Vertrag umzusetzen.

Dieser Vertag verlangt von den EU-Mitgliedsländern,

dass sie ein Verbot von Gewalt an Kindern umsetzen.

Im Europarat sind mehrere Organisationen,

die sich für die Menschenrechte einsetzen.

Schweden hat als 1. Land im Jahr 1979

Gewalt an Kindern verboten.

In Österreich ist körperliche Gewalt an Kindern

seit dem Jahr 1989 verboten.

In Deutschland gibt es

so ein Gesetz seit dem Jahr 2000.