Politik-Nachrichten für Jugendliche auf „Instagram“

Seit September 2018 gibt es auf der Internet-Seite „ Instagram“

das Projekt „News-WG“.

Das Projekt ist vom deutschen Fernseh-Sender „ BR“.

Mit diesem Projekt möchte der Fernseh-Sender BR,

dass sich Jugendliche mehr für Politik interessieren.

Die Idee zu diesem Projekt hatte die 28-jährige Helene Reiner

während einem Praktikum.

Helene Reiner sagt, dass sie mit ihren Kolleginnen

Jugendliche auf der Straße befragte.

Sie wollte wissen, was sie sich auf Internet-Seiten wünschen.

Reiner fand heraus, dass die meisten Jugendlichen

die Internet-Seite „ Instagram“ benützen und sich bei Nachrichten

nicht so gut auskennen.

Mit diesem Projekt versucht Reiner,

beides miteinander zu verbinden.

Ann-Kathrin Wetter ist die Kamera-Frau von der News-WG.

Gefilmt wird in einer Wohn-Gemeinschaft in der deutschen

Stadt München.

Sophie von der Tann berichtet über aktuelle politische Ereignisse

aus der deutschen Hauptstadt Berlin.

Sie schickt ihre Beiträge an die News-WG in München.

In den kurzen Videos sind Texte und Emojis zu sehen.

Damit wollen sie Jugendlichen die Politik verständlich erklären.

Emojis sind kleine Bilder, die in Textnachrichten einzelne

Wörter ersetzen oder Gefühle ausdrücken sollen.

Die Videos der News-WG schauen sich mittlerweile

25 000 Internet-Nutzer an.

Für ein Video hat die News-WG das Spiel

„May-ärgere-dich-nicht“ erfunden.

Mit diesem Spiel erklärten sie den EU-Austritt von Großbritannien.

Die Europäische Union, auch EU genannt,

ist eine Gruppe von europäischen Ländern, die zusammenarbeiten.

Wahlen in Deutschland haben sie mit einem Torten-Kreis

mit echten Kuchen-Stücken dargestellt.

Die Wahlergebnisse haben sie mit Weiß-Würsten dargestellt,

die sie auf verschiedene Teller legten.

Helene Reiner meint, dass die „News-WG“ viel Arbeit ist.

Jeden Tag arbeiten in der News-WG 4 Leute,

um täglich Berichte zu veröffentlichen.

Nähere Informationen über dieses Projekt findet man

auf der folgenden Internet-Seite: https://.instagram.com/news_wg/?hl=de.