Polen: Pfarrer verteilt Ski an Kinder

Der Pfarrer Jan Byrt sammelt in Polen

für arme Kinder und Jugendliche Ski.

Ski-Profis aus Polen unterstützen ihn dabei.

Der Pfarrer konnte sich als Kind

selbst keine Ski leisten.

Er weiß, wie es ist, wenn man arm ist.

Viele Kinder in seinem Wohnort konnten sich

keine Ski leisten.

So kam der Pfarrer auf die Idee,

Ski für arme Kinder zu sammeln

und zu verteilen.

Die Kinder nehmen die Ski gerne an

und freuen sich darüber.

Im Sommer sammelt der Pfarrer

für arme Kinder und Jugendliche

auch Fahrräder.

Mit Sport kann man armen Kindern

und Jugendlichen eine Freude machen,

meint der Pfarrer.

In Polen sind 2 Millionen Menschen arm.

Sie haben nicht genug zu essen.

Arme Menschen müssen in Polen

mit 4,40 Euro pro Tag auskommen.