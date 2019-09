Polen: Gedenkfeier für die Opfer vom 2. Weltkrieg

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 1. September 1939 begann der 2. Weltkrieg in Polen.

Im 2. Weltkrieg wurden sehr viele Menschen getötet,

viele davon waren Menschen aus Polen.

Am 1. September 2019 fand in Warschau deshalb

eine Gedenkfeier statt.

Warschau ist die Hauptstadt von Polen.

Der deutsche Bundespräsident Frank Walter Steinmeier

hielt eine Rede.

Er entschuldigte sich bei den Menschen in Polen

für die Verbrechen der deutschen Soldaten

während dem 2. Weltkrieg.

Das war für die Gäste der Gedenkfeier sehr berührend.

Als Vertreter aus Österreich nahm der Politiker

Wolfgang Sobotka an der Gedenkfeier teil.

Er hat statt dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen

an der Gedenkfeier teilgenommen.