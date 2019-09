Weltkriegsgedenken in Warschau – das „Wunder der Versöhnung“

"Es gibt keinen anderen Platz in Europa, wo es mir so schwerfällt, meine Stimme zu erheben“, legte Frank Walter Steinmeier seine Gefühle an jenem historischen Gedenktag glaubhaft offen. Deutschlands Bundespräsident fackelte nicht lange herum, und stellte gleich klar: „Dieser Krieg war ein deutsches Verbrechen. Meine Landsleute wütenden jahrelang in dieser Stadt. Sie wollten alles Lebendige vernichten“.

Das Eingestehen von Schuld und das Leisten von Sühne ist etwas, was man beherrschen muss – und zwar mit dem nötigen Mix an Feingefühl, Empathie und vor allem Authentizität angesichts der historischen Dimension.

Diese Aufgabe meisterte Steinmeier eindrucksvoll. Sein Kniefall vor den Polen bei der Gedenkfeier in Warschau zu 80 Jahre Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September (die ersten Schüsse fielen um 4.40 Uhr am 1. September 1939 in der polnischen Kleinstadt Wielun) bewegte spürbar die Gäste beim Staatsakt. Seine Rede erntete mehr Applaus als jene von US-Vizepräsident Mike Pence, der für Donald Trump kurzfristig einsprang, weil der US-Präsident wegen des Hurrikans die USA nicht verlassen wollte.