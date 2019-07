Polen: Demonstrationen für homosexuelle Menschen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 27. Juli und 28. Juli demonstrierten sehr

viele Menschen in vielen Städten in Polen

für homosexuelle Menschen.

Homosexuell bedeutet,

dass Männer Männer lieben

oder Frauen Frauen lieben.

Demonstrieren bedeutet,

dass Menschen gemeinsam

auf die Straße gehen und fordern,

dass sich bestimmte Dinge ändern.

Grund dafür war ein Vorfall auf

einer Gay-Pride-Parade in Białystok.

Auf einer Gay-Pride-Parade demonstrieren

Menschen für die Rechte von Schwulen, Lesben,

Bisexuellen und Transsexuellen.

Białystok ist eine große Stadt in Polen.

Die Teilnehmer der Gay-Pride-Parade wurden

von einer Gruppe von Schlägern verprügelt.

Viele Polen finden nämlich immer noch,

dass homosexuelle Menschen nicht gut sind.

Viele Menschen, die das glauben,

sind streng katholisch.

Für diese Menschen ist Homosexualität

immer noch nicht normal.