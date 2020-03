Plastik ist sogar tief im Meer zu finden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher haben bei einer bisher unbekannten

Flohkrebsart Plastik im Körper gefunden.

Diese Flohkrebsart lebt sehr tief im Meer.

Das zeigt, dass Plastik-Müll auch sehr tief

im Meer vorkommt.

Forscher haben dem Flohkrebs den

Namen „plasticus“ gegeben.

Mit diesem Namen will man ein Zeichen

gegen die schlimme Plastikverschmutzung

in den Meeren setzen.



Plastik wird oft nicht wiederverwendet.

Der Plastik-Müll landet im Meer und wird dort

von Meerestieren gefressen.

Plastik schadet den Tieren und den Menschen.

Aufgrund der neuen Entdeckungen fordert

die Umweltschutzorganisation WWF, dass mehr

gegen die Plastikverschmutzung in den Meeren getan wird.

Der WWF hat einen weltweiten Aufruf gegen die

Plastikverschmutzung in den Meeren gestartet.

Hier kann man mitmachen:

https://www.wwf.at/de/platikflut-petition.