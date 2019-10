Pflegewohnhäuser, in denen junge und alte Menschen miteinander leben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Studenten können im Caritas-Haus St. Klemens,

im 14. Bezirk in Wien, günstig wohnen.

Um dort wohnen zu können, müssen sie mindestens

7 Stunden pro Woche, ehrenamtlich

im Pflegewohnhaus arbeiten.

Ehrenamtlich arbeiten heißt,

freiwillig und ohne Bezahlung zu arbeiten.

Die Internetseite www.wohnbuddy.com

bietet jungen Menschen einen günstigen Wohnsitz

in Pflegewohnhäusern oder bei älteren Menschen an.

So können freie Plätze in Pflegewohnhäusern

sinnvoll genutzt werden.

Die Studenten verbringen Zeit

mit den älteren Menschen.

Sie gehen zum Beispiel mit ihnen spazieren,

spielen Karten oder unterhalten sich mit ihnen.

Vielen älteren Leuten hilft es, wenn ihnen jemand

längere Zeit einfach nur zuhört.

Die Studenten lernen, wie sie mit den

älteren Menschen umgehen

und zusammenleben können und sie erfahren viel von ihnen.

Die jungen und alten Menschen unterstützen sich

also gegenseitig.

Die Internetseite https://www.wohnbuddy.com/

kann von Studenten, die einen Platz zum wohnen suchen,

genutzt werden.

Aber auch von älteren Menschen

oder von Pflegewohnhäusern, die freie Wohnplätze anbieten.

Das Angebot ist aber nur geeignet für junge Menschen,

die Freude dabei haben, wenn sie Zeit mit älteren

Menschen verbringen.