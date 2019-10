"Ich bin mit 23 Jahren ins Altersheim gezogen"

Wohnbuddy: Die etwas anderen WGs

Vermittlung. Eine Plattform bringt Jung & Alt unter einem Dach zusammenBereits 2015 wurde die Idee zu „WGE! – Gemeinsam wohnen“ von Lukas Hecke, Marlene Welzl und Manuel Schuler geboren. „Am Anfang ging es darum, erste Wohngemeinschaften zwischen Jung & Alt in Wien zu gründen und zu sehen, wie sich dieses Konzept entwickelt. Wir haben uns die Frage gestellt, ob und inwieweit die verschiedenen Lebenswelten zusammenpassen. Jetzt sind wir dabei, herauszufinden, wie wir dieses Modell weiter ausbauen können“, so Manuel Schuler über die Anfänge und den künftigen Weg der Initiative. Anfang 2019 wurde ein wichtiger Schritt in Richtung Neuausrichtung gesetzt. Mit der neuen, stärker unternehmerischen Aufstellung wurde auch der Außenauftritt überarbeitet: WOHNBUDDY wurde geboren.

Zwei Wohnmodelle

Zum aktuellen Zeitpunkt stehen zwei unterschiedliche Vermittlungsmodelle zur Verfügung: WOHNBUDDY vermittelt private Wohngemeinschaften zwischen Jung & Alt – ältere Menschen stellen jungen Menschen erschwinglichen Wohnraum zur Verfügung. Dadurch kann bestehender Leerstand genützt und eine neue Form des generationsübergreifenden Zusammenlebens etabliert werden. Das Wichtigste: die neuen Wohnpartner unterstützen sich gegenseitig, und nach den gemeinsam vereinbarten Vorstellungen. Zusätzlich ermöglicht WOHNBUDDY neue Formen des Zusammenlebens in Senioren- und Pflegewohnhäusern. Durch die Zusammenarbeit mit Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser (KWP), der Residenz Josefstadt und der Caritas Österreich können frei stehende Zimmer in deren Wohnhäusern in ganz Wien für junge Menschen günstig zur Verfügung gestellt werden. WOHNBUDDY kann übrigens sowohl von Wohnraumstellern als auch Wohnraumsuchenden kontaktiert werden.

www.wohnbuddy.com