Pflanzensamen für den Notfall

Falls wir hier in Österreich

in eine Notsituation kommen,

ist jetzt schon vorgesorgt.

In der Genbank von Linz

werden schon seit 1968

Pflanzensamen aufbewahrt.

Eine Genbank ist ein Ort,

wo Pflanzensamen aufbewahrt werden.

Zum Beispiel gibt es Getreide wie Weizen,

Gerste, Hafer Roggen und Bohnen.

Es gibt auch Heilkräuter und Gewürzkräuter.

Der Chef der Genbank sagt, das Ziel ist es,

auch ältere Pflanzensamen zu erhalten.

Aus den alten Samen können neue Pflanzen entstehen.

Das ist wichtig für die Forschung

und wenn sich das Klima verändert.

Auch nach Natur-Katastrophen

oder nach einem Krieg

kann man Pflanzensamen brauchen.

Auch in Norwegen gibt es ein

großes Lager für Pflanzensamen.

Dort gibt es über 1 Million verschiedene Pflanzensamen.

2000 davon sind aus Österreich.