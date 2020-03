Pensionisten werden gebeten, nicht zur Bank zu gehen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Für viele Pensionisten ist es normal,

am Anfang von jedem Monat zur Bank zu gehen.

Pensionisten sind ältere Menschen,

die nicht mehr arbeiten gehen.

Oft holen sich Pensionisten am Anfang

von jedem Monat das Geld von ihrer Pension.

Zur Zeit wird den Pensionisten aber

genau davon abgeraten.

Es sollen nämlich nicht viele ältere Menschen

gleichzeitig zur Bank kommen.

So soll verhindert werden, dass sie sich

mit dem Corona-Virus anstecken.

Wenn viele Menschen eng nebeneinander stehen,

kann sich das Virus leicht verbreiten.



Die Pensionisten werden außerdem

vor Betrügern gewarnt.

Betrüger verhalten sich am Anfang

meistens sehr hilfsbereit.

Sie wollen den Pensionisten aber schaden,

indem sie Geld von ihnen stehlen.

Auf keinen Fall sollen die Pensionisten

Verträge oder ähnliches unterschreiben,

ohne vorher mit ihrer Bank gesprochen zu haben.

Es ist wichtig, dass Pensionisten wissen,

dass sie vieles, was man in der Bank macht,

auch schon im Internet machen kann.

Das nennt sich "Online-Banking".

Durch "Online-Banking" kann man jederzeit

auf das Konto schauen oder Überweisungen machen,

ohne zur Bank zu gehen.