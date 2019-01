Pensionisten in Thailand bekommen in Zukunft Einreise-Erlaubnis für 10 Jahre

Link zum Original-KURIER-Artikel

Surachate Hakparn ist der Leiter

der Einwanderungs-Behörde in Thailand.

Hakparn sagte vor Kurzem,

dass Pensionisten, die in Thailand leben wollen,

in Zukunft kein Visum mehr für 90 Tage beantragen müssen.

Ein Visum ist eine Bestätigung von einem fremden Land,

dass das Einreisen, Durchreisen und

den Aufenthalt von einer Person regelt.

Ein Visum wird in den Reisepass eingetragen.

Hakparn möchte das Einwanderungs-Gesetz in Thailand ändern.

Dadurch soll die Lage für die ausländischen

Pensionisten in Thailand verbessert werden.

Pensionisten sollen in Zukunft ein Visum

für 10 Jahre beantragen können.

Hakparn meinte, dass die Änderung vom Gesetz

ungefähr 2 bis 3 Monate dauern wird.

Wahrscheinlich wird es aber etwas länger dauern.

In Thailand dauert es normalerweise nämlich mindestens

ein halbes Jahr, bis ein Gesetz beschlossen wird.