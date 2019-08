Pensionen in Österreich werden erhöht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Dezember 2018 erhielten ungefähr

2 Millionen Menschen in Österreich eine Pension.

Das ist mehr als jeder 5. Österreicher.

Pension bedeutet, dass man im Alter Geld bekommt,

aber nicht mehr dafür arbeiten muss.

Der Senioren-Rat setzt sich für alle älteren

Menschen in Österreich ein.

Man nennt die älteren Menschen

Senioren oder Pensionisten.



Der Senioren-Rat hat am 28. August

zum Pensions-Treffen geladen.

Bei dem Treffen nahmen auch Vertreter

von der ÖVP, SPÖ und FPÖ teil.

Bei dem Treffen wurde beschlossen,

dass die Pensionen ab 2020 erhöht werden.

Menschen, die Pensionen bis zu 1 111 Euro erhalten,

bekommen dann ungefähr 40 Euro mehr.

Menschen, die Pensionen über 2 500 Euro erhalten,

bekommen sogar 45 Euro mehr.

Mehr Geld gab es seit 25 Jahren nicht mehr.

Die Durschnitts-Pension liegt ungefähr bei 1 000 Euro.