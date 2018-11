„Pech gehabt Ali!“: FPÖ löscht rassistisches Video aus dem Internet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor kurzem fand ein Treffen gegen Hass im

Internet, im Bundeskanzleramt statt.

Das Treffen wurde von der

österreichischen Regierung organisiert.

Zur gleichen Zeit hat die FPÖ ein rassistisches

Video im Internet hoch geladen.

Bei Rassismus handelt es sich um eine Form von

Ausgrenzung, bei der Menschen wegen ihrer

Kultur, Nationalität oder wegen ihrem Aussehen

ausgegrenzt, benachteiligt oder sogar vertrieben werden.

In dem Video geht es um die Figur „Ali“,

der die E-Card von seinem Cousin missbraucht.

Unter Missbrauch der E-Card versteht man zum

Beispiel die Verwendung von gestohlenen Karten

oder das Weitergeben der E-Card an andere Personen.

Mit der E-Card seines Cousins,

will Ali zum Zahnarzt gehen.

Das gelingt ihm jedoch nicht, da die E-Card

zukünftig mit einem Foto ausgestattet ist.

Der Kommentar der FPÖ lautet im Video:

„Pech gehabt Ali. Es heißt nun:

Sozialmissbrauch adé“.

Das Video bekam viel Kritik,

auch von den NEOS.

Die FPÖ verteidigt sich

Auf KURIER-Anfrage bezeichnete die FPÖ

das Video zunächst als Satire.

Eine Satire kann geschrieben, oder zum

Beispiel in Filmen dargestellt werden.

Die Satire ist ein Mittel,

um indirekt Kritik auszuüben.

Durch übertriebene Darstellungen werden

Zustände oder Ansichten angesprochen und

es wird sich darüber lustig gemacht.



„Überwiegend Ausländer“ sollen die E-Card

missbrauchen, heißt es von der FPÖ.

Das Video wurde noch am gleichen Abend

von FPÖ-TV auf Facebook und Youtube entfernt.

Christian Hafenecker ist der

oberste Geschäftsführer von der FPÖ.

Er erklärte, er hätte das Video

so nicht online gestellt.

Er hat es aber nicht gesehen,

bevor es hochgeladen wurde.

Auf Twitter war eine andere Version des

Videos am Abend aber noch abrufbar.

Es gibt nicht viele bestätigte Fälle,

in denen E-Card's missbraucht wurden,

sagen die Zuständigen Stellen.