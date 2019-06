Patienten müssen fast 4 Monate auf Bandscheiben-Operation warten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Laut einem Bericht vom KAV

hat sich die Wartezeit in Wien

für Bandscheiben-Operationen erhöht.

Der KAV ist der Kranken-Anstalten-Verbund.

Dazu gehören alle Krankenhäuser

und Pflegeheime in Wien.

Die Patienten müssen im

Durschnitt 112 Tage warten,

wenn sie eine Bandscheiben-Operation benötigen.

Die Bandscheiben befinden sich

in der Wirbelsäule vom Menschen.

Die Wirbelsäule besitzt 23 Bandscheiben.

Ein Bandscheiben-Vorfall ist eine

Erkrankung der Wirbelsäule.

Es gibt mehrere Behandlungs-Möglichkeiten

bei einem Bandscheiben-Vorfall.

Dazu zählt auch die Operation der Bandscheiben.

Im Jahr 2017 musste man 58 Tage

auf eine Bandscheiben-Operation warten.

Im Jahr 2018 waren es

im Durchschnitt 112 Tage.

Die Patienten mussten länger

auf ihre Operation warten,

weil es im Jahr 2018 mehr Akut-Eingriffe gab.

Bei Akut-Eingriffen wird sofort operiert.

Dadurch verschoben sich die geplanten Operationen.

Außerdem gab es in der Rudolf-Stiftung Umbauarbeiten.

Deshalb konnte dort weniger operiert werden.

Auch im Jahr 2019 wartet man in Wien noch lange

auf eine Bandscheiben-Operation.

Im Jahr 2019 warten Patienten im AKH

66 Tage auf eine Bandscheiben-Operation,

im Donauspital 100 Tage und

in der Rudolf-Stiftung sogar 170 Tage.