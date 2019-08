Partner-Suche übers Handy: Das sollte man wissen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen versuchen übers Internet

oder über Handy-Apps

einen Partner zu finden.

Über Handy-Apps wie Lovoo und Tinder ist es

nicht schwer, andere Menschen kennenzulernen.

Einen Partner zu finden, ist trotzdem schwierig.



Hier gibt es Tipps für eine erfolgreiche

Partnersuche über Handy-Apps und Internet



Eine Expertin aus den USA empfiehlt, dass man

nicht mit mehr als 9 Personen gleichzeitig schreibt.

Das Problem ist nämlich, dass es für unser Gehirn nicht

möglich ist, mit so vielen Entscheidungen

gleichzeitig fertig zu werden.

Das Gehirn kann nur mit 5 bis 9 Auswahl-Möglichkeiten

gleichzeitig umgehen.

Wenn man mit mehr als 9 Personen gleichzeitig schreibt,

kann es dazu kommen, dass man sich

am Ende für keinen entscheidet.



Die Expertin rät auch, eine Pause zu machen

nachdem man 9 Personen kennengelernt hat.

Übermäßig viele Verabredungen führen

meistens nicht zum Erfolg.

Das haben schon mehrere Experten festgestellt.

Anstatt jemanden eine Chance zu geben,

der zu einem passen könnte,

denkt man oft schon an die nächste Verabredung.

Wenn man aber niemanden eine Chance gibt,

weiß man nicht, ob es funktioniert hätte.

Das kann ein Grund für eine erfolglose

Partner-Suche sein.