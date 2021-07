Parkpickerl in Niederösterreich?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Fritz Blasnek ist Bürgermeister der Gemeinde Leopoldsdorf

vom Bezirk Wien-Umgebung.

Es gibt Diskussionen wegen der neuen U-Bahn

die bis zur Stadtgrenze fahren soll.

Die Befürchtung ist, dass es dadurch noch

mehr Pendler geben wird,

aber nicht genug Parkplätze.

In Favoriten in Wien könnte ein Parkpickerl die Situation regeln.

Ein Parkpickerl klebt man beim Auto auf die Fordere-Scheibe.

Das Parkpickerl verwendet man, um in Kurzparkzonen

dauerhaft parken zu können.

Das kann man aber nur in dem Bezirk wo man wohnt und gemeldet ist.

Wenn in Wien-Favoriten das Parkpickerl eingeführt wird,

wird die Gemeinde Leopoldsdorf Kurzparkzonen einrichten.

Kurzparkzonen bedeutet:

Man kann mit einem Parkschein oder einer Park-Uhr

nur eine gewisse Zeit auf einem Parkplatz stehen.

In Oberlaa gibt es vorläufig nur 180 Parkplätze,

ab dem Jahr 2020 soll eine Garage mit 350 Parkplätzen

fertig gebaut werden.

Beim Verteilerkreis in Favoriten hätten weitere 750 Parkplätze

entstehen sollen, doch es gibt keinen Bautermin dafür.

Sobald die U-Bahnlinie 1 bis Rothneusiedl ausgebaut wird

soll es 1200 neue Parkplätze geben

sagt Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.