Parkpickerl: Kollateralschaden in NÖ

In NÖ an der Stadtgrenze liegt die Leopoldsdorfer Rustenfeldsiedlung. Dort gibt es zahlreiche Parkplätze und quert man die Himberger Straße, befindet man sich in Wien und damit der Kernzone 100. Von der dortigen Busstation kann man ab 2017 voraussichtlich in fünf Minuten zur neuen U1-Endstation Oberlaa fahren. Gut für Pendler, aber schlecht für die Leopoldsdorfer.

Deshalb werde man im Falle des Parkpickerls im Umfeld der Haltestellen eine Kurzparkzone mit kostenlosem Anrainerparken einführen, erklärt Blasnek. Er nimmt es der Stadt Wien übel, dass die Verlängerung nach Rothneusiedl zugunsten der Therme nach hinten gereiht wurde."Auf das Thema Parken hat man keine Rücksicht genommen." Einspringen müssen die Niederösterreicher: Am Ortsrand könnte eine P&R-Anlage mit 400 Stellplätzen entstehen. Bus und Aspangbahn seien in der Nähe. Die müsste natürlich ausgebaut werden, meint Blasnek.

"Die U-Bahn kommt an den Stadtrand. Es ist daher klar, dass Lösungen gefunden werden müssen", betont Stadt-Umland-Manager Andreas Hacker. Er schließt nicht aus, dass es zusätzliche Regionalbusse geben muss. Dazu gibt man sich beim Land und dem VOR aber abwartend."Wenn sich zunehmender Bedarf herausstellt, werden wir Kapazitätserweiterungen prüfen", sagt ein Sprecher. Immerhin wird 2018 die Rad-Langstrecke Süd über die Favoritenstraße nach Leopoldsdorf führen und dort ins nö. Radnetz münden. Eine Alternative für Pendler – zumindest für sportliche.