Parken am Flughafen kann teurer als das Fliegen sein

Wer zum Flughafen mit dem Auto fährt

und mit dem Auto dort parkt,

muss dafür sehr viel zahlen.

Das Parken bei österreichischen Flughäfen

ist manchmal sogar teurer als der Flug,

hat eine Untersuchung herausgefunden.



In ganz Österreich gibt es 6 Flughäfen.

Die Flughäfen befinden sich in der

Nähe von Wien, Graz, Innsbruck,

Salzburg, Linz und Klagenfurt.

Am Flughafen Wien kostet der günstigste

Parkplatz für eine Woche ungefähr 100 Euro.

Der teuerste Parkplatz vom Flughafen Wien

kostet ungefähr 175 Euro für eine Woche

und befindet sich in der Nähe vom Eingang.

Der günstigste Flughafen zum Parken

ist der Flughafen Klagenfurt,

wo das Parken nur 35 Euro

in der Woche kostet.



In den meisten Fällen ist es deshalb günstiger,

mit dem Taxi oder den öffentlichen

Verkehrsmitteln zum Flughafen zu fahren.