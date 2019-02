Papst Franziskus besuchte die „Vereinigten Arabischen Emirate“

Link zum Original-KURIER-Artikel

Papst Franziskus besuchte Anfang Februar die

„ Vereinigten Arabischen Emirate“.

Bei seinem Besuch ging es um Gespräche

zwischen den verschiedenen Religionen.

Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Vereinigten Arabischen Emirate nennt man einen Staat

auf der arabischen Halbinsel.

Am 3. Februar wurde Papst Franziskus am Flughafen empfangen.

Am 4. Februar wurde Papst Franziskus von Kronprinz

Mohamed bin Said Al Nahjan im Präsidenten-Palast

von Abu Dhabi begrüßt.

Anschließend gab es ein privates Gespräch

zwischen dem Kronprinzen und dem Papst.

Es wurden auch Geschenke ausgetauscht.

Papst Franziskus besuchte am 4. Februar

auch die „Scheich-Said“-Moschee.

Eine Moschee ist ein muslimisches Gotteshaus.

Anschließend hat der Papst bei einem Treffen

mit dem Namen „Menschliche Brüderlichkeit“ eine Rede gehalten.

An diesem Treffen nehmen ungefähr 700 Vertreter

von verschiedenen Religionen teil.

Am 5. Februar feierte Papst Franziskus

zum Abschluss seiner Reise einen Gottesdienst

im Sportstadion „Zayed-Sports-City Stadion.“

Zu dem Gottesdienst wurden ungefähr

130 000 Menschen aus der gesamten Region erwartet.

Papst Franziskus unterstützt seit seiner Wahl

zum Papst im Jahr 2013 das Gespräch zwischen Muslimen

und Christen.

Christen werden in einigen arabischen Ländern

wegen ihrem Glauben verfolgt.