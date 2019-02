Papst Franziskus: Historischer Besuch in den Emiraten

Bei dem historischen Besuch von Papst Franziskus in den Vereinigten Arabischen Emiraten steht am Montag der zentrale Teil der Reise an. Franziskus war am Vorabend als erster Papst überhaupt auf der Arabischen Halbinsel angekommen. Das Oberhaupt der Katholiken wird nach dem offiziellen Empfang bei Kronprinz Mohammed bin Said Al Nahjan am Nachmittag in Abu Dhabi eine Rede bei einem interreligiösen Treffen halten. Dabei soll es um den Dialog der Religionen gehen.

Mit Spannung wird erwartet, ob und wie sich Franziskus zum Krieg im Jemen äußert. Die Emirate sind Teil einer Militärkoalition, die dort gegen die schiitischen Huthi-Rebellen kämpft. Dabei wurden bereits tausende Zivilisten getötet. Vor dem Abflug in Richtung Abu Dhabi hatte der Argentinier die Krise angeprangert und an das Leid der Kinder erinnert. Die Vereinten Nationen stufen den Krieg als schwerste humanitäre Krise der Welt ein.