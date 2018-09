Pamela Rendi-Wagner wird neue SPÖ-Chefin

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 18. September gab Christian Kern bekannt,

dass er als SPÖ-Chef zurücktritt.

Am 22. September wurde bekannt gegeben,

dass Pamela Rendi-Wagner die neue SPÖ-Chefin wird.

Pamela Rendi-Wagner wurde am 7. Mai 1971 in Wien geboren.

Sie ist mit Michael Rendi verheiratet.

Er arbeitet auch in der Politik.

Gemeinsam haben sie 2 Töchter.

Von 1989 bis 1996 studierte Rendi-Wagner Medizin.

Danach machte sie einen Abschluss an einer

medizinischen Schule in London.

Nachdem Rendi-Wagner von London nach Wien zurückkehrte,

arbeitete sie an der Universität Wien.

Ihr Fachgebiet war, wie sich ansteckende Krankheiten ausbreiten

und wie man ihre Ausbreitung verhindern kann.

Von 2008 bis 2011 unterrichtete Rendi-Wagner an der Universität

in Tel Aviv in Israel.

Im Jahr 2011 wurde Rendi-Wagner ins Gesundheits-Ministerium versetzt.

Dort wurde sie Leiterin der Abteilung „Öffentliche Gesundheit

und medizinische Angelegenheiten.“

Im März 2017 wurde Pamela Rendi-Wagner

zur neuen Gesundheitsministerin ernannt.

Seit Dezember 2017 war sie Gesundheits-Sprecherin der SPÖ.