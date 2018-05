Palästinenser haben Botschafter aus 4 EU-Ländern zurückgerufen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 16. Mai hat Palästina 4 Botschafter aus den EU-Ländern

Tschechien, Ungarn, Österreich und Rumänien abgezogen.

Der Grund dafür ist, dass Botschafter dieser Länder an einer Feier

im israelischen Außen-Ministerium teilgenommen haben.

Es wurde gefeiert, dass die amerikanische Botschaft in Israel von

Tel Aviv nach Jerusalem verlegt wurde.

Das finden die Palästinenser nicht gut.

Sie wollen nämlich für ihr Volk das Land Palästina gründen.

Ein Teil von Jerusalem soll die Hauptstadt von dem geplanten

Land Palästina werden.

Das will Israel nicht,

deswegen gibt es schon sehr lange Streit mit den Palästinensern.

Eine Botschaft ist eine Vertretung

von einem Land in einem anderen Land.

Die Mitarbeiter einer Botschaft nennt man Botschafter.

Bisher gab es die Vereinbarung, dass ausländische Staaten

ihre Botschaft nicht in Jerusalem eröffnen.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat sich nicht an

diese Vereinbarung gehalten.

Bei der Eröffnung der amerikanischen Botschaft in Israel

am 14. Mai gab es heftige Proteste der Palästinenser.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet.

Bei diesen Protesten gab es 58 Tote

und 2 400 Verletzte.



Auch andere Länder verlegen ihre Botschaft nach Jerusalem



Am 16. Mai hat auch Guatemala nach den USA seine Botschaft

nach Jerusalem verlegt.

Guatemala ist ein Land in Nordamerika.

Jimmy Morales ist der Präsident von Guatemala.

Er sagte bei der Eröffnung der Botschaft, dass es eine mutige

Entscheidung von seinem Land ist und ein wichtiger Schritt für

die Zukunft von beiden Völkern in Israel.

Ein Experte sagt, dass Guatemala und Israel seit längerer Zeit

gut zusammenarbeiten.

Außerdem ist Guatemala von den USA wirtschaftlich sehr abhängig.

Der Experte glaubt, dass die Botschaft deswegen verlegt wurde.

Kommende Woche verlegt auch Paraguay seine Botschaft nach Jerusalem.

Paraguay ist ein Land in Südamerika.

Dass diese Länder ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen,

finden viele Länder nicht gut.

Durch die Verlegung der Botschaften wird nämlich der Streit

zwischen Israel und den Palästinensern noch schlimmer.